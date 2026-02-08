Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 8 de febrero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 8 de febrero anticipa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se establece, el clima presenta un 35% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 40%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 21 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Lunes 9 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Martes 10 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Miércoles 11 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Jueves 12 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Viernes 13 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Sábado 14 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Domingo 15 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

