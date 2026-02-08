Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 8 de febrero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 8 de febrero anticipa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Según se establece, el clima presenta un 35% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 40%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 21 grados.Lunes 9 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Martes 10 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Miércoles 11 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18Jueves 12 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19Viernes 13 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19Sábado 14 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Domingo 15 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque