Domingo, 05 de Abril 2026

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Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 5 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Puerto Vallarta

Por: Redacción web .

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 5 de abril de 2026

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 5 de abril de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 5 de abril prevé que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 38%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 20 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Lunes 6 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Martes 7 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Miércoles 8 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22

Jueves 9 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21

Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21

Sábado 11 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22

Domingo 12 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 22

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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