Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 5 de abril de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 5 de abril prevé que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 38%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 20 grados.Lunes 6 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Martes 7 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Miércoles 8 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22Jueves 9 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21Sábado 11 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22Domingo 12 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 22Clima en Monterrey Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en El Salto