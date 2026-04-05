Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 5 de abril de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 5 de abril prevé que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 38%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 20 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Lunes 6 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Martes 7 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Miércoles 8 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22

Jueves 9 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21

Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21

Sábado 11 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22

Domingo 12 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 22

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey

Clima en Zapopan

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Guadalajara

Clima en Ciudad de México

Clima en Chapala

Clima en Cancún

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tapalpa

Clima en Mazamitla

Clima en Tonalá

Clima en El Salto

