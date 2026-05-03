Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 3 de mayo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 3 de mayo informa que estará con algo de nubes con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 22 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 33%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Lunes 4 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22

Martes 5 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 21

Miércoles 6 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21

Jueves 7 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22

Viernes 8 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22

Sábado 9 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22

Domingo 10 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara

Clima en Ciudad de México

Clima en Cancún

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tlaquepaque

Clima en Zapopan

Clima en Mazamitla

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

Clima en Tapalpa

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Monterrey

Clima en Chapala

