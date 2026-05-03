Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 3 de mayo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 3 de mayo informa que estará con algo de nubes con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 22 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 33%.Lunes 4 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22Martes 5 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 21Miércoles 6 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21Jueves 7 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22Viernes 8 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22Sábado 9 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22Domingo 10 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Chapala