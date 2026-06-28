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Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 28 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Puerto Vallarta

Por: Redacción web .

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 28 de junio de 2026

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 28 de junio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 28 de junio prevé que estará con lluvia moderada con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

Según se establece, el clima presenta un 91% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 53%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 25 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Lunes 29 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

Martes 30 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Miércoles 1 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Jueves 2 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25

Sábado 4 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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