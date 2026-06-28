Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 28 de junio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 28 de junio prevé que estará con lluvia moderada con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.Según se establece, el clima presenta un 91% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 53%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 25 grados.Lunes 29 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24Martes 30 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24Miércoles 1 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Jueves 2 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25Sábado 4 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25Domingo 5 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa