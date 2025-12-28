Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 28 de diciembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 28 de diciembre prevé que estará con lluvia moderada con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 98% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 21 grados.Lunes 29 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Martes 30 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22Miércoles 31 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Jueves 1 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20Viernes 2 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19Sábado 3 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Domingo 4 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla