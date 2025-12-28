Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 28 de diciembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 28 de diciembre prevé que estará con lluvia moderada con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 98% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 21 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Lunes 29 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Martes 30 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Miércoles 31 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Jueves 1 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

Viernes 2 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Sábado 3 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Domingo 4 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

