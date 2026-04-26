Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 26 de abril de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 26 de abril determina que estará con cielo claro con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 29%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 20 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Lunes 27 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 20

Martes 28 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22

Miércoles 29 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22

Jueves 30 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22

Viernes 1 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22

Sábado 2 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21

Domingo 3 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

Clima en Mazamitla

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en El Salto

Clima en Guadalajara

Clima en Chapala

Clima en Monterrey

Clima en Tlaquepaque

Clima en Cancún

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Zapopan

Clima en Ciudad de México

