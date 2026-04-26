Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 26 de abril de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 26 de abril determina que estará con cielo claro con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 29%.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 20 grados.Lunes 27 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 20Martes 28 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22Miércoles 29 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22Jueves 30 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22Viernes 1 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22Sábado 2 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21Domingo 3 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Ciudad de México