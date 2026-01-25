Domingo, 25 de Enero 2026

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 25 de enero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Puerto Vallarta

Por: Redacción web .

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 25 de enero anticipa que estará con nubes con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 19 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 46%.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Lunes 26 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Martes 27 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19

Miércoles 28 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

Jueves 29 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Viernes 30 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Sábado 31 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Domingo 1 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

  Clima en Puerto Vallarta
  Clima

