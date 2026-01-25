Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 25 de enero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 25 de enero anticipa que estará con nubes con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 19 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 46%.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Lunes 26 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Martes 27 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19Miércoles 28 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19Jueves 29 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19Viernes 30 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19Sábado 31 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18Domingo 1 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Ciudad de México