Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 25 de enero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 25 de enero anticipa que estará con nubes con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 19 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 46%.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Lunes 26 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Martes 27 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19

Miércoles 28 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

Jueves 29 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Viernes 30 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Sábado 31 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Domingo 1 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en Mazamitla

Clima en Cancún

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Guadalajara

Clima en Zapopan

Clima en Monterrey

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tonalá

Clima en Chapala

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en El Salto

Clima en Ciudad de México

