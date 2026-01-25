Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el domingo 25 de enero de 2026

El clima en Guadalajara para este domingo 25 de enero determina que estará con nubes con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 31%.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Lunes 26 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Martes 27 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Miércoles 28 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Jueves 29 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Viernes 30 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Sábado 31 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Domingo 1 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 13

