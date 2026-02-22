Domingo, 22 de Febrero 2026

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 22 de febrero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Puerto Vallarta

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 22 de febrero informa que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 34%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Lunes 23 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21

Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19

Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19

Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Domingo 1 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

