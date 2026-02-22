Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 22 de febrero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 22 de febrero informa que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 34%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Lunes 23 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Domingo 1 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos