Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 21 de diciembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 21 de diciembre anticipa que estará con cielo claro con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 23%.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Lunes 22 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21Martes 23 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Miércoles 24 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22Jueves 25 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Viernes 26 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Sábado 27 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Domingo 28 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22