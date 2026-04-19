Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 19 de abril de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 19 de abril informa que estará con nubes dispersas con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 21 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 37%.Lunes 20 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22Miércoles 22 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 20Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20Domingo 26 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque