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Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 19 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Puerto Vallarta

Por: Redacción web .

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 19 de abril de 2026

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 19 de abril de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 19 de abril informa que estará con nubes dispersas con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 21 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 37%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Lunes 20 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22

Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22

Miércoles 22 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22

Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 20

Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20

Domingo 26 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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