Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 18 de enero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 18 de enero anticipa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 21 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 90% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 37%.Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 22Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Miércoles 21 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Jueves 22 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Viernes 23 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Sábado 24 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Domingo 25 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21