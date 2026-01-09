Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el viernes 9 de enero de 2026

El clima en Mazamitla para este viernes 9 de enero determina que estará con muy nuboso con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 8 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 46%.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Sábado 10 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 9

Domingo 11 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 8

Lunes 12 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 8

Martes 13 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 8

Miércoles 14 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 8

Jueves 15 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9

Viernes 16 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 9

