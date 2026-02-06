Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el viernes 6 de febrero de 2026

El clima en Mazamitla para este viernes 6 de febrero anticipa que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 30%.

Según se establece, el clima presenta un 80% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 9 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 10

Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

Lunes 9 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Martes 10 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 9

Miércoles 11 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 10

Jueves 12 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Viernes 13 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

