Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el viernes 6 de febrero de 2026

El clima en Mazamitla para este viernes 6 de febrero anticipa que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 30%.Según se establece, el clima presenta un 80% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 9 grados.Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 10Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10Lunes 9 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Martes 10 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 9Miércoles 11 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 10Jueves 12 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12Viernes 13 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11