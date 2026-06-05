Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el viernes 5 de junio de 2026

El clima en Mazamitla para este viernes 5 de junio anticipa que estará con lluvia moderada con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 64%.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Sábado 6 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Domingo 7 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Lunes 8 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Martes 9 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15

Jueves 11 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 14

Viernes 12 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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