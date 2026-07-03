Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el viernes 3 de julio de 2026

El clima en Mazamitla para este viernes 3 de julio determina que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 44%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Sábado 4 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Martes 7 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 13

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Jueves 9 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara

Clima en Cancún

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tonalá

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Chapala

Clima en El Salto

Clima en Monterrey

Clima en Zapopan

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Ciudad de México

Clima en Tapalpa

