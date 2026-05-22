Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el viernes 22 de mayo de 2026

El clima en Mazamitla para este viernes 22 de mayo determina que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se establece, el clima presenta un 78% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 31%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Sábado 23 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Domingo 24 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Lunes 25 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Martes 26 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Miércoles 27 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Jueves 28 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14

Viernes 29 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Ciudad de México

Clima en Cancún

Clima en Chapala

Clima en Zapopan

Clima en Monterrey

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Guadalajara

Clima en Tapalpa

Clima en El Salto

