Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el viernes 21 de noviembre de 2025

El clima en Mazamitla para este viernes 21 de noviembre determina que estará con cielo claro con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 10 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 38%.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Sábado 22 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Domingo 23 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Lunes 24 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Martes 25 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Miércoles 26 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 10

Jueves 27 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

Viernes 28 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9

