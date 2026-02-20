Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el viernes 20 de febrero de 2026

El clima en Mazamitla para este viernes 20 de febrero informa que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 11%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 7 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Sábado 21 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 10

Domingo 22 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 10

Lunes 23 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 7

Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 9

Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 10

Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 10

Viernes 27 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 11

