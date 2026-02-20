Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el viernes 20 de febrero de 2026

El clima en Mazamitla para este viernes 20 de febrero informa que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 11%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 7 grados.Sábado 21 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 10Domingo 22 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 10Lunes 23 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 7Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 9Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 10Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 10Viernes 27 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 11Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga