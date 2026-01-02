Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el viernes 2 de enero de 2026

El clima en Mazamitla para este viernes 2 de enero anticipa que estará con muy nuboso con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 27%.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Sábado 3 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 10Domingo 4 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10Lunes 5 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Martes 6 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10Miércoles 7 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 10Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10Viernes 9 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Cancún