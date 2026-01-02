Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el viernes 2 de enero de 2026

El clima en Mazamitla para este viernes 2 de enero anticipa que estará con muy nuboso con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 27%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Sábado 3 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 10

Domingo 4 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

Lunes 5 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Martes 6 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

Miércoles 7 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 10

Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

Viernes 9 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tonalá

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tlaquepaque

Clima en Guadalajara

Clima en Monterrey

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Ciudad de México

Clima en Chapala

Clima en Tapalpa

Clima en Zapopan

Clima en Cancún

