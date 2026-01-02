Viernes, 02 de Enero 2026

Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el viernes 2 de enero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Mazamitla

El clima en Mazamitla para este viernes 2 de enero anticipa que estará con muy nuboso con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 27%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Sábado 3 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 10

Domingo 4 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

Lunes 5 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Martes 6 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

Miércoles 7 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 10

Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

Viernes 9 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9

