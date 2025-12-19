Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el viernes 19 de diciembre de 2025

El clima en Mazamitla para este viernes 19 de diciembre informa que estará con cielo claro con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 6 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 26%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Sábado 20 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 9

Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 9

Lunes 22 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 9

Martes 23 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 9

Miércoles 24 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 9

Jueves 25 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 9

Viernes 26 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

