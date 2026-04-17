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Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el viernes 17 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Mazamitla

Por: Redacción web .

Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el viernes 17 de abril de 2026

Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el viernes 17 de abril de 2026

El clima en Mazamitla para este viernes 17 de abril informa que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se informó, el clima presenta un 96% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 24%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Sábado 18 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Domingo 19 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Lunes 20 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Martes 21 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Miércoles 22 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Viernes 24 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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