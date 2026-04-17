Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el viernes 17 de abril de 2026

El clima en Mazamitla para este viernes 17 de abril informa que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Según se informó, el clima presenta un 96% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 24%.Sábado 18 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Domingo 19 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Lunes 20 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Martes 21 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Miércoles 22 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12Viernes 24 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey