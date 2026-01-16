Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el viernes 16 de enero de 2026

El clima en Mazamitla para este viernes 16 de enero prevé que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 31%.Sábado 17 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 8Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 8Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10Miércoles 21 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10Jueves 22 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 10Viernes 23 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan