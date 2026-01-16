Viernes, 16 de Enero 2026

Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el viernes 16 de enero de 2026

Por: Redacción web .

El clima en Mazamitla para este viernes 16 de enero prevé que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 31%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Sábado 17 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 8

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9

Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 8

Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Miércoles 21 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Jueves 22 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 10

Viernes 23 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

