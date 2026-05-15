Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el viernes 15 de mayo de 2026

El clima en Mazamitla para este viernes 15 de mayo determina que estará con lluvia moderada con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 29%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Martes 19 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Jueves 21 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Viernes 22 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tapalpa

Clima en Ciudad de México

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en El Salto

Clima en Cancún

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Guadalajara

Clima en Zapopan

Clima en Tlaquepaque

