Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el viernes 13 de febrero de 2026

El clima en Mazamitla para este viernes 13 de febrero anticipa que estará con cielo claro con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 29%.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Sábado 14 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 10

Domingo 15 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 10

Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 11

Miércoles 18 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 11

Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 11

Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 9

