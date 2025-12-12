Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el viernes 12 de diciembre de 2025

El clima en Mazamitla para este viernes 12 de diciembre prevé que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 39%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 11 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Sábado 13 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

Domingo 14 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Lunes 15 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 9

Martes 16 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Miércoles 17 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10

Jueves 18 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 8

Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 8

