Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el viernes 12 de diciembre de 2025

El clima en Mazamitla para este viernes 12 de diciembre prevé que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 39%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 11 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Sábado 13 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10Domingo 14 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11Lunes 15 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 9Martes 16 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10Miércoles 17 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10Jueves 18 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 8Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 8