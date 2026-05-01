Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el viernes 1 de mayo de 2026

El clima en Mazamitla para este viernes 1 de mayo anticipa que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 33% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 23%.Sábado 2 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13Domingo 3 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Lunes 4 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14Martes 5 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14Miércoles 6 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Jueves 7 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa