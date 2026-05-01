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Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el viernes 1 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Mazamitla

Por: Redacción web .

Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el viernes 1 de mayo de 2026

Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el viernes 1 de mayo de 2026

El clima en Mazamitla para este viernes 1 de mayo anticipa que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 33% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 23%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Sábado 2 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Domingo 3 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Lunes 4 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14

Martes 5 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Miércoles 6 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Jueves 7 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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