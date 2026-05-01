Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el viernes 1 de mayo de 2026

El clima en Mazamitla para este viernes 1 de mayo anticipa que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 33% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 23%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Sábado 2 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Domingo 3 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Lunes 4 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14

Martes 5 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Miércoles 6 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Jueves 7 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque

Clima en El Salto

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Zapopan

Clima en Chapala

Clima en Monterrey

Clima en Guadalajara

Clima en Ciudad de México

Clima en Tonalá

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tapalpa

