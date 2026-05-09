Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el sábado 9 de mayo de 2026

El clima en Mazamitla para este sábado 9 de mayo determina que estará con muy nuboso con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 20%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Lunes 11 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Viernes 15 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque

Clima en Chapala

Clima en Cancún

Clima en El Salto

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Ciudad de México

Clima en Tonalá

Clima en Guadalajara

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Monterrey

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tapalpa

Clima en Zapopan

