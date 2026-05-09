Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el sábado 9 de mayo de 2026

El clima en Mazamitla para este sábado 9 de mayo determina que estará con muy nuboso con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 6 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 20%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Lunes 11 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Viernes 15 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Zapopan