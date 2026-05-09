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Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el sábado 9 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Mazamitla

Por: Redacción web .

Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el sábado 9 de mayo de 2026

Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el sábado 9 de mayo de 2026

El clima en Mazamitla para este sábado 9 de mayo determina que estará con muy nuboso con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 20%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Lunes 11 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Viernes 15 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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