Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el sábado 6 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Mazamitla

Por: Redacción web .

El clima en Mazamitla para este sábado 6 de diciembre prevé que estará con lluvia ligera con 16 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 17 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 65%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 10 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Domingo 7 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 9

Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Miércoles 10 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

Jueves 11 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

Viernes 12 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 10

Sábado 13 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

