Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el sábado 4 de abril de 2026

El clima en Mazamitla para este sábado 4 de abril anticipa que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 10 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 24%.Domingo 5 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12Lunes 6 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12Martes 7 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Miércoles 8 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12Jueves 9 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Sábado 11 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga