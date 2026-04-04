Sábado, 04 de Abril 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el sábado 4 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Mazamitla

Por: Redacción web .

Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el sábado 4 de abril de 2026

Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el sábado 4 de abril de 2026

El clima en Mazamitla para este sábado 4 de abril anticipa que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 10 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 24%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Domingo 5 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12

Lunes 6 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Martes 7 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Miércoles 8 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Jueves 9 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Sábado 11 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara
Clima en Tapalpa
Clima en Chapala
Clima en Monterrey
Clima en Ciudad de México
Clima en Cancún
Clima en Tonalá
Clima en Zapopan
Clima en Tlaquepaque
Clima en Puerto Vallarta
Clima en El Salto
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Temas

  • Clima en Mazamitla
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones