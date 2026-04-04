Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el sábado 4 de abril de 2026

El clima en Mazamitla para este sábado 4 de abril anticipa que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 10 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 24%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Domingo 5 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12

Lunes 6 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Martes 7 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Miércoles 8 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Jueves 9 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Sábado 11 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara

Clima en Tapalpa

Clima en Chapala

Clima en Monterrey

Clima en Ciudad de México

Clima en Cancún

Clima en Tonalá

Clima en Zapopan

Clima en Tlaquepaque

Clima en Puerto Vallarta

Clima en El Salto

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

