Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el sábado 3 de enero de 2026

El clima en Mazamitla para este sábado 3 de enero prevé que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 10 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 1 kms por hora.Domingo 4 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 10Lunes 5 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11Martes 6 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11Miércoles 7 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10Viernes 9 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 8Sábado 10 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10