Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el sábado 3 de enero de 2026

El clima en Mazamitla para este sábado 3 de enero prevé que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 10 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 1 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Domingo 4 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 10

Lunes 5 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Martes 6 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Miércoles 7 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Viernes 9 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 8

Sábado 10 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

