Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el sábado 28 de marzo de 2026

El clima en Mazamitla para este sábado 28 de marzo prevé que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 9 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 25%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 8

Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 8

Martes 31 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 9

Miércoles 1 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

Jueves 2 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Viernes 3 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Sábado 4 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Chapala

Clima en Guadalajara

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tonalá

Clima en Cancún

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Ciudad de México

Clima en Zapopan

Clima en El Salto

