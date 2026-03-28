Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el sábado 28 de marzo de 2026

El clima en Mazamitla para este sábado 28 de marzo prevé que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 9 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 25%.Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 8Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 8Martes 31 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 9Miércoles 1 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11Jueves 2 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12Viernes 3 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Sábado 4 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan Clima en El Salto