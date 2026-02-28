Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el sábado 28 de febrero de 2026

El clima en Mazamitla para este sábado 28 de febrero informa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 19%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 11 grados.Domingo 1 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12Lunes 2 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 11Martes 3 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 10Miércoles 4 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 10Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11Viernes 6 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 10Sábado 7 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 9Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto Clima en Guadalajara