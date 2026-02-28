Sábado, 28 de Febrero 2026

Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el sábado 28 de febrero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Mazamitla

El clima en Mazamitla para este sábado 28 de febrero informa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 19%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 11 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Domingo 1 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Lunes 2 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 11

Martes 3 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 10

Miércoles 4 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 10

Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Viernes 6 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 10

Sábado 7 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 9

