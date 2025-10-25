Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el sábado 25 de octubre de 2025

El clima en Mazamitla para este sábado 25 de octubre informa que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Domingo 26 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Lunes 27 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Martes 28 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Miércoles 29 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Jueves 30 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Viernes 31 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Sábado 1 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

