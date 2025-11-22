Sábado, 22 de Noviembre 2025

Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el sábado 22 de noviembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Mazamitla

Redacción web

El clima en Mazamitla para este sábado 22 de noviembre prevé que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 38% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 10 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Domingo 23 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Lunes 24 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Martes 25 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Miércoles 26 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 10

Jueves 27 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Viernes 28 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Sábado 29 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

