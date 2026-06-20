Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el sábado 20 de junio de 2026

El clima en Mazamitla para este sábado 20 de junio informa que estará con lluvia de gran intensidad con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 75%.Domingo 21 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Lunes 22 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Martes 23 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Jueves 25 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Viernes 26 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12Sábado 27 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa