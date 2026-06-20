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Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el sábado 20 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Mazamitla

Por: Redacción web .

Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el sábado 20 de junio de 2026

Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el sábado 20 de junio de 2026

El clima en Mazamitla para este sábado 20 de junio informa que estará con lluvia de gran intensidad con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 75%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Domingo 21 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Lunes 22 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Martes 23 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Jueves 25 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Viernes 26 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Sábado 27 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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