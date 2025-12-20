Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el sábado 20 de diciembre de 2025

El clima en Mazamitla para este sábado 20 de diciembre anticipa que estará con cielo claro con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 6 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 9

Lunes 22 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 8

Martes 23 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Miércoles 24 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

Jueves 25 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 10

Viernes 26 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 9

Sábado 27 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

