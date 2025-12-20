Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el sábado 20 de diciembre de 2025

El clima en Mazamitla para este sábado 20 de diciembre anticipa que estará con cielo claro con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 6 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 9Lunes 22 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 8Martes 23 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10Miércoles 24 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10Jueves 25 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 10Viernes 26 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 9Sábado 27 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga