Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el sábado 2 de mayo de 2026

El clima en Mazamitla para este sábado 2 de mayo determina que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 21% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 18%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Domingo 3 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Lunes 4 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Martes 5 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Miércoles 6 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Jueves 7 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

Sábado 9 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara

Clima en Tlaquepaque

Clima en Cancún

Clima en Chapala

Clima en Monterrey

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tapalpa

Clima en Ciudad de México

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Zapopan

