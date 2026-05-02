Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el sábado 2 de mayo de 2026

El clima en Mazamitla para este sábado 2 de mayo determina que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 21% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 6 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 18%.Domingo 3 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Lunes 4 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13Martes 5 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Miércoles 6 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15Jueves 7 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16Sábado 9 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan