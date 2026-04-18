Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el sábado 18 de abril de 2026

El clima en Mazamitla para este sábado 18 de abril determina que estará con lluvia moderada con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 30%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Domingo 19 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Lunes 20 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Martes 21 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Miércoles 22 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Guadalajara

Clima en Tapalpa

Clima en Puerto Vallarta

Clima en El Salto

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tonalá

Clima en Zapopan

Clima en Tlaquepaque

Clima en Ciudad de México

Clima en Monterrey

