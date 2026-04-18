Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el sábado 18 de abril de 2026

El clima en Mazamitla para este sábado 18 de abril determina que estará con lluvia moderada con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 30%.Domingo 19 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Lunes 20 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Martes 21 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Miércoles 22 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey