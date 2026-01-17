Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el sábado 17 de enero de 2026

El clima en Mazamitla para este sábado 17 de enero determina que estará con lluvia moderada con 17 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 18 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 51%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 9 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Domingo 18 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 9

Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9

Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 10

Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 9

Jueves 22 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 8

Viernes 23 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Sábado 24 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

