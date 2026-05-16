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Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el sábado 16 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Mazamitla

Por: Redacción web .

Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el sábado 16 de mayo de 2026

Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el sábado 16 de mayo de 2026

El clima en Mazamitla para este sábado 16 de mayo anticipa que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 25%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Lunes 18 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Martes 19 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Jueves 21 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Viernes 22 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Sábado 23 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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