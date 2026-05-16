Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el sábado 16 de mayo de 2026

El clima en Mazamitla para este sábado 16 de mayo anticipa que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 25%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Lunes 18 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Martes 19 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15Jueves 21 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Viernes 22 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Sábado 23 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga