Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el sábado 13 de junio de 2026

El clima en Mazamitla para este sábado 13 de junio informa que estará con lluvia de gran intensidad con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 60%.Domingo 14 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14Lunes 15 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Martes 16 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Miércoles 17 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14Jueves 18 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Viernes 19 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14Sábado 20 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara