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Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el sábado 13 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Mazamitla

Por: Redacción web .

Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el sábado 13 de junio de 2026

Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el sábado 13 de junio de 2026

El clima en Mazamitla para este sábado 13 de junio informa que estará con lluvia de gran intensidad con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 60%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Domingo 14 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Lunes 15 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Martes 16 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Miércoles 17 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Jueves 18 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Viernes 19 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Sábado 20 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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