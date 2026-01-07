Miércoles, 07 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el miércoles 7 de enero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Mazamitla

Por: Redacción web .

Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el miércoles 7 de enero de 2026

El clima en Mazamitla para este miércoles 7 de enero informa que estará con cielo claro con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 29%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 9

Viernes 9 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 8

Sábado 10 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 8

Domingo 11 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9

Lunes 12 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 8

Martes 13 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 9

Miércoles 14 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 10

