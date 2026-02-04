Miércoles, 04 de Febrero 2026

Jalisco |

Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el miércoles 4 de febrero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Mazamitla

Por: Redacción web .

El clima en Mazamitla para este miércoles 4 de febrero prevé que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 29%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 9

Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 8

Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Lunes 9 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 9

Martes 10 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9

Miércoles 11 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 7

