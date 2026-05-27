Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el miércoles 27 de mayo de 2026

El clima en Mazamitla para este miércoles 27 de mayo informa que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 25%.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Jueves 28 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13Viernes 29 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14Sábado 30 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Lunes 1 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Martes 2 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Guadalajara