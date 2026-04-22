Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el miércoles 22 de abril de 2026

El clima en Mazamitla para este miércoles 22 de abril informa que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 31%.Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13Domingo 26 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13Lunes 27 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14Martes 28 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Miércoles 29 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en El Salto