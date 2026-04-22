Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el miércoles 22 de abril de 2026

El clima en Mazamitla para este miércoles 22 de abril informa que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 31%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Domingo 26 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Lunes 27 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Martes 28 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Miércoles 29 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México

Clima en Chapala

Clima en Zapopan

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Cancún

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tapalpa

Clima en Guadalajara

Clima en El Salto

