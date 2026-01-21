Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el miércoles 21 de enero de 2026

El clima en Mazamitla para este miércoles 21 de enero anticipa que estará con cielo claro con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 8 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 31%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Jueves 22 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 9

Viernes 23 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 9

Sábado 24 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Domingo 25 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 8

Lunes 26 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Martes 27 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Miércoles 28 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

