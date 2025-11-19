Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el miércoles 19 de noviembre de 2025

El clima en Mazamitla para este miércoles 19 de noviembre anticipa que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 39%.

Según se comunicó, el clima presenta un 61% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Jueves 20 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Viernes 21 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 10

Sábado 22 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Domingo 23 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Lunes 24 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Martes 25 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Miércoles 26 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

