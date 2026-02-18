Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el miércoles 18 de febrero de 2026

El clima en Mazamitla para este miércoles 18 de febrero anticipa que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 10%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Jueves 19 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 10

Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 9

Sábado 21 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 10

Domingo 22 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 11

Lunes 23 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 8

Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 10

Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 11

