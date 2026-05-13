Miércoles, 13 de Mayo 2026

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Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el miércoles 13 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Mazamitla

Por: Redacción web .

Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el miércoles 13 de mayo de 2026

Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el miércoles 13 de mayo de 2026

El clima en Mazamitla para este miércoles 13 de mayo prevé que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 37%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Viernes 15 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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