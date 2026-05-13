Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el miércoles 13 de mayo de 2026

El clima en Mazamitla para este miércoles 13 de mayo prevé que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 37%.Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Viernes 15 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Tapalpa